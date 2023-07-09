شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: توفير الطاقة أمن قومي.. والخدمة تصل لـ99.5% من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء، أن ما تحقق في قطاع الكهرباء بمثابة إعجاز كبير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة المشكلة بداية من 2014، حيث أكد الرئيس أن الكهرباء وتوفيرها مسألة أمن قومي.

وأضاف أحمد مهينة خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أنه نجح قطاع الكهرباء نجح في إضافة 8 آلاف كيلو وات، في أقل من عامين بعد 2014، ونجحت الدولة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.

وعقب أحمد مهينة :" توصيل الكهرباء يتجاوز 99.5% للمصريين، وأي بيت مصري ينعم الشبكة الكهربائية، والأماكن المعزولة يتم توصيل الكهرباء لها بوحدات الديزل.

فيما قالت المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات، إن جائزة أجفندة، التي حصدتها مصر في التحول الرقمي هي جائزة دولية، وحصلنا عليها عام 2022 في مجال العمل اللائق والنمو الاقتصادي .