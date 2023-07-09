شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط غدا والتحسن الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط ويحدث إعلاق لبعض الشواطئ وتحديدا في الإسكندرية وبلطيم ودمياط وتعتبر هذه المناطق غير مؤهلة لاعمال الصيد والتنزه.

وأضافت خلال مداخلة بحلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى: ارتفاع الأمواج متوقع ان يستمر لغدا وسيتراوح بين .52 إلى 3.5 ومتوقع ان تعاود الهدوء يوم الثلاثاء تدريجيا وتقل ارتفاع الأمواج ونحس بالتحسن يوم الأربعاء .

وأكدت ان البحر الأحمر فإن ارتفاع الأمواج معتدلة وتصلح لاعمال الملاحة ومؤهلة لكافة اعمال الصيد، مضيرة إلى ان ارتفاع الأمواج لا يتكرر بشكل كبير في الصيف وان المهم ان الناس تتوخى الحذر فالفترة لا تتعدى 48 ساعة وتدريجيا يتعود طبيعية يوم الأربعاء ويتم ارسال التحذيرات للجهات المسئولة مثل التنمية المحالية وكافة الجهات المسئولة كما ارسلنا تحذير لغرف دعم واتخاذ القرار وتم نشره في كل وسائل الإعلام وكان في إغلاق لبعض الشواطئ وارتفعت الرايات على الشواطئ.