شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية: حروق التجميد فى اللحوم تحدث نتيجة عدم التخزين الجيد ولا تضر الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن كثيرا نلاحظ وجود حروق على اللحوم أو الدواجن المجمدة، حيث تظهر فى صورة بقع بيضاء أو بلورات من الثلج، بسبب حدوث الجفاف (فقد الرطوبة فى السطح)، بسبب عدم الحفظ بطريقة سليمة، مؤكدة أنها لا تسبب المرض، لكنها تجعل الطعام صلب القوام ولا مذاق له لذلك عند طهيها يجب إزالة هذة الأجزاء.

وأوضحت سالى،: عدم وجود هواء فى أكياس الحفظ، يعنى عدم وجود حروق تجميد، قائلة: فكيف نمنع حدوث حروق التجميد؟ يمكن ذلك من خلال استخدام أكياس الفريزر شفافه فى الحفظ مع ضرورة إخراج الهواء منها ثم إحكام لفها، ويمكن استخدام أوعية الفريزر المخصصة والمحكمة الإغلاق، وقبل وضع الغطاء من الأفضل تغطيتها بورق لف بلاستيكي لتجنب حدوث حرق التجميد نتيجة ملامسة الطعام للهواء الذي بداخل الوعاء.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة عدم وضع الأغذية ملاصقة لجدار الفريزر، مع الالتزام بفترة الصلاحية لكل نوع من أنواع الأغذية المجمدة مع وضع كارت مرفق لكل منها موضح به التاريخ.