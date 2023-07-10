شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100يوم صحة.. تقديم 187 ألف خدمة طبية لأهالى المنيا وتطعيم 66 ألف طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرات الرئاسية عملها فى مراكز وقرى المنيا، سواء لتقديم الخدمات العلاجية ورعاية المرضى، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وقدمت المبادرة، منذ انطلاقها 187 ألف خدمة طبية منها الكشف على 5915 مواطن وتحويل 38 حالة للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج وتطعيم 66 ألف و997 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية وتقديم خدمات في مجال تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية والتثقيف الصحى.

وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتقديم خدماتها لـ 9459 منتفعة و13101 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة وصرف 13922 وسيلة تنظيم وعمل 5405 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، كما تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 538 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى فى إطار نشر الوعى الصحى بين الموطنين والتعريف بخدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة.











