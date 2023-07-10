شكرا لقرائتكم خبر عن شايفين مكانها أى والله زى الشموع حولين تورتة.. 8 آلاف زيارة سياحية خلال 24 ساعة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ارتباط الأقصر بالموسم السياحى الشتوى، إلا أنه خلال العام الحالى ظهرت سياحة الموسم الصيفي لتحدث طفرة كبيرة فى زيارات السائحين للمعابد والمقابر المصرية القديمة شرقاً وغرباً، لتسجل ما يزيد عن 8 آلاف زيارة سياحية فى اليوم الواحد وهى أرقام متميزة تحدث لأول مرة وسط الإقبال الكبير من سياح العالم على زيارة الأقصر، وهو ما كشفه محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر.

وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأقصر على مر السنين معروفة بالسياحة الشتوية لتحسن حالة الطقس واستقرار درجات الحرارة بصورة أفضل من الدول الأوروبية التى تصل فيها درجات الحرارة بالشتاء لتحت الصفر، ولكن هذا العام ووسط العروض المميزة من الشركات السياحية حول مصر، ارتفعت نسب الإقبال السياحية فى موسم فصل الصيف.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان، محافظة الأقصر تشهد زيارات مميزة لرحلات اليوم الواحد القادمة من المقاصد السياحية بالبحر الأحمر بالموسم السياحي الصيفي الحالى، والتى تنعش الإقبال السياحى المميز من السائحين من حول العالم على معابد الكرنك والأقصر بجانب المعابد والمقابر في البر الغربي، حيث يستمر الموسم الصيفي لأول مرة فى حالة من الإقبال العظيمة من سياح العالم أجمع للإستمتاع بين المعابد الأثرية والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر.



الإقبال السياحى الكبير فى معابد الكرنك



توافد السائحين على معابد الأقصر



توافد كبير للسياح فى معابد الكرنك



جانب من اقبال السائحين على المعابد



حالة الإقبال الكبيرة فى معابد الكرنك