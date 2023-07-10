شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 2 مليون و450 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 180 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى ، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.
و يرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
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