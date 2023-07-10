شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 2 مليون و450 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 450 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية و المخالفة ، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 500 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 180 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى ، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

و يرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.