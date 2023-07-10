شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تستقبل طلبات الأطفال لتأهيلهم للدراسة 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى استقبال طلبات الأطفال للتقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك لتأهيلهم لاجتياز المراحل الدراسية المختلفة، فى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وحتي الخامس عشر من شهر أغسطس القادم.

وتعمل وحدة الصم الأسقفية على تأهيل وتأسيس الأطفال بداية من سن ثلاث سنوات كمرحلة تمهيدية ما قبل رياض الأطفال من خلال تدريس الطفل للموادالأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

وفي سياق متصل، كانت قد بدأت الوحدة نشاطها الصيفي لتدريب الأطفال علي المواد الأساسية بالإضافة للتخاطب وتعليم الشباب الأكبر سنًا مهارات النجارةو الخياطة وفن الخيامية والإكسسورات والكمبيوتر وكرة القدم والرسم.

تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبمايمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.