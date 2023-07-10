شكرا لقرائتكم خبر عن 11 رحلة سياحية من بولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك عبر مطار مرسى علم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مرسى علم.

وتبين من كشوف رحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 11 رحلة بينهم 3 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك ورحلتين داخليتين ورحلة من ألمانيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.