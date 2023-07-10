شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 16.8% خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه مستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16.83% للعام المالي 2024/2023 مقابل 18.21% متوقع للعام المالي 2023/2022، مقابل نسبة الفقد 22.188% لفعلي 2021/2022م.

وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة و مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.

وأوضح صدقى أن من أهم إجراءات خفض نسبة الفقد بالشبكة هو سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك والعمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش ومراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لاحكام الرقابة ومراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال، بالإضافة إلى تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة واعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.