شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص؟"، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص. وأيد 80% من القراء تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص، بينما عارض 20% من القراء تكثيف حملات المرور لضبط مخالفات السرعة الزائدة والسير بدون ترخيص.

نتيجة الاستطلاع

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