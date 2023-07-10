شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: نستهدف تحصيل 5 ملايين جنيه من حملات ضبط سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن جميع قطاعات الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمصييفين من خلال إعلان رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات التابعة لها وتوفير ماكينات ديزل وفرق طوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار الكهربائي بجميع أنحاء المحافظة التابعة لنطاق عمل الشركة والتى تمتد إلى بعض قرى الساحل الشمالي، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يتم تحصيل 5 مليون جنيه خلال أشهر الصيف من حمالات الضبطية القضائية في لضبط سارقى التيار الكهربائي و المخالفين.

و أضاف الفقى أنه لن يتهاون مع اى مخالف يحاول التعدى على الشبكة الكهربائية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين و استقرار التغذية الكهربائية ، لافتا إلى أن سرقات التيار الكهربائي تنتشر خلال أشهر الصيف فقط لذلك لن يسمح لأحد أن يحصل على تيار كهربائي يؤثر سلبا على جودة الشبكة.

وشدد الفقد أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء بالإسكندرية لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار الكهربائي و توقيع الغرامات المالية و تحصيلها بشكل فورى اولا بأول للحفاظ على حق الدولة.