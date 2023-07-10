شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتنفيذ برنامج علاجى لطلاب المدارس الفنية المطبقة منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت الوزارة، بإخطار المدارس الفنية بتنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني (الدور الثاني) لطلاب الصفوف الثلاثة بجميع المدارس الفنية خلال الفترة من الثلاثاء 11 يوليو حتى الثلاثاء 18 يوليو، على أن يكون التقييم في الوحدة ككل.
وأكدت التعليم، أن ذلك يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۲-۲۰۲۳م، وبناء على زيارة المحققين الخارجيين ، للتحقق من قرارات التقييم وفعالية التحقق الداخلي، لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني للبرامج الدراسية بكافة النوعيات لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل وبعد دراسة التقارير الواردة من السادة المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز