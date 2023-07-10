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شكرا لقرائتكم خبر عن الزغاريد تعلو بقصر الأميرة فوقية قبل حلف قضاة مجلس الدولة الجدد اليمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وكان بدأ المندوبون المساعدون الجدد التوافد علي مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم ادائهم اليمين القانونية والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
يذكر أن بيان لمجلس الدولة صدر قبل ايام قال ان رئيس المجلس قدم التهنئة للاعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.
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