شكرا لقرائتكم خبر عن الزغاريد تعلو بقصر الأميرة فوقية قبل حلف قضاة مجلس الدولة الجدد اليمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الزعاريد من السيدات بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أهالي القضاة الجدد المعينين، فرحًا وابتهاجا بحفل التعيين، وبدء الحياة القضائية لذويهم القضاة، وتجمع الكثير من الأهالي داخل مخيم تم إنشاؤه داخل مجلس الدولة، لاستيعاب جموع الأهالي ، تمهيدًا لحلف اليمين بعد قليل.

وكان بدأ المندوبون المساعدون الجدد التوافد علي مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم ادائهم اليمين القانونية والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

يذكر أن بيان لمجلس الدولة صدر قبل ايام قال ان رئيس المجلس قدم التهنئة للاعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.