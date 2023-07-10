شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة جديدة تؤدي اليمين القانونية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، المعينين الجدد، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، من دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).

-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

-إقرار الذمة المالية ( من البريد).

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.