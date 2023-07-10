شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وتحذيرات من الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط اليوم الإثنين، والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط).
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 متر، مناشدة المصطافين بأخذ الحيطة والحذر.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.
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