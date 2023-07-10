شكرا لقرائتكم خبر عن المنقذ من حرارة الصيف.. الأرصاد تكشف تأثر مرتفع العروض الوسطى على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر فى فصل الصيف، حيث أوضحت أنه في فصل الصيف يعتبر امتدادا مرتفع العروض الوسطى (مرتفع الأزورى) هي الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة.

وتابعت هيئة الأرصاد: يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس ويصبح الطقس طوال فصل الصيف أفضل على مصر، حيث يؤثر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

أما فى حالة تراجعه وتزحزحه الى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت: فنجد أن الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة يكون سبابها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.