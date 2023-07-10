شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير"، أنه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 107 آلاف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار .

وأكد "القصير"، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.