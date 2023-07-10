شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الكلية الحربية تحدد 70% شرط القبول للقسم الأدبى و65% للعلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصديق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها.

الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئاتالكلية الجوية بالقوات المسلحة تعلن فتح باب قبول دفعة جديدة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، عددا من مشروعات واحة سيوة بمحافظة مطروح يرافقه عدد من الوزراء. الرعاية الصحية: 127 منشأة طبية معتمدة ومسجلة بمحافظات التأمين الصحى الشامل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح تسجيل واعتماد 127 منشأة صحية تابعة للهيئة بـ5 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2022 "، وتبدأ 15يوليو امتحانات الدور الثانى، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، والتى ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يوما.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط اليوم الإثنين، والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط).

جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من مشروعات واحة سيوةتنسيق الجامعات 2023.. بدء حجز اختبارات القدرات 15 يوليوننشر جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العامالحسابات الفلكية: الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 هجرياالأرصاد: استمرار اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وتحذيرات من الشواطئصحيفة دنماركية: إمام عاشور ينتقل إلى الأهلي واللغة سبب رحيله من ميتيلاند

كشفت تقارير صحفية دنماراكية اليوم، الاثنين، حقيقة انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى غريمه الأهلي، وكذلك الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي بعد الاتفاق مع فريقه ميتيلاند الدنماركي.