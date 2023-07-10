شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة شعبة الرياضيات بالثانوية.. كلية الدفاع الجوى تعلن قبول دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

الدفاع الجوى.. تقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات فقط

تقبل كلية الدفاع الجوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات ( هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة .

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .