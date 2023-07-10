شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 5 ملايين و733 ألفا و357 خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية جميعها مجانا.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن، تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.

وأكد أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وفي حالات الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة، إنهم يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية.