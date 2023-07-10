شكرا لقرائتكم خبر عن النواب والحكومة يقران إعفاء التحالف الوطنى 50% من استهلاك الكهرباء والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مقدم من النائب طلعت عبد القوي، يتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا.

وأقترح النائب طلعت عبد القوى، أن يتم إضافة بند الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 50% على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة.

وقال "عبد القوي" :" نأمل أن تتمتع مؤسسات التحالف بتخفيض 50% كمراكز الشباب، مشيرا إلي أن مركز الكبد في مصر يوفر 260 مليون جنيه للدولة ويقوم بدفع كهرباء فاتورتها تصل لـ7 ملايين جنيه"، مشددا على أهمية أن تعامل أنشطة التحالف بتخفيض 50% أو 75%.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة قائلا:" نوافق على الإعفاء من الكهرباء مبدئيا لأن هذا عمل أهلي وتطوعي"، كما وافق مقرر اللجنة النائب عبد الهادي القصبي مقرر اللجنة.

وتم التصويت علي إضافة بند إعفاء التحالف الوطني بنسبة 50% من فواتير المرافق العامة شهريا، وقد قوبل المقترح بالموافقة، ليصبح نص المادة 21 كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%۱۰) من صافي دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6 3-الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.