شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل بالإسكندرية.. استئناف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يوليو، بالتزامن مع عيد الرسل، عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.