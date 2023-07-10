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كيف تتجنب الآثار الجانبية للإفراط فى استخدام الفيتامينات؟ هيئة الدواء تجيب

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القاهرة - سامية سيد -  

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب الآثار الجانبية لفرط استخدام الفيتامينات وتضمنت هذه النصائح:


- تناول الفيتامينات بكميات معتدلة، ويفضل الاكتفاء بأخذها من العناصرالغذائية الطبيعية. ​


-  استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي من المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المطلوبة التي يحتاجها.


- اتباع التعليمات اللازمة والالتزام بها عند أخذ الفيتامينات مثل؛ شرب الماء بقدر كافٍ.

 

- الالتزام بمواعيد الدواء يوميًا، واتباع التعليمات عند تناول الدواء مع الأكل. ​


- يجب على المريض الالتزام بأخذ جرعاته طبقا لتعليمات الطبيب.

 

-عدم مشاركة الأدوية مع مريض آخر، أو اقتراح أي جرعات لمريض أو شخص آخر دون استشارة الطبيب المعالج.​


-عمل التحاليل اللازمة لمتابعة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم وخاصة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تسبب زيادتها أضرارا بالغة.​
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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