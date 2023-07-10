شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تجديد تعيين محمد أبو زيد رئيسا للإدارة المركزية لشئون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين محمد محمود أبوزيد حسن، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023