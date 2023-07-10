شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
-البطاطس بـ 13 جنيها
-البصل الأبيض بـ18 جنيها
-البصل الأحمر بـ18 جنيها.
-الكوسة بـ11 جنيها
-الجزر بـ19.5 جنيه .
-الخيار بـ 17.5جنيه.
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
بامية بـ30 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 21 جنيها .
-الليمون بـ 21 جنيها .
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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