شكرا لقرائتكم خبر عن معهد المحاصيل الحقلية يصدر توصياته الفنية لمزارعى الذرة والأرز والفول والسمسم والان مع تفاصيل الخبر
1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنبا لرقاد النباتات
2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.
1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحه
3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد
تأجيل الري أو الري على الحامي مساء
ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة
1 الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز