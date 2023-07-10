شكرا لقرائتكم خبر عن معهد المحاصيل الحقلية يصدر توصياته الفنية لمزارعى الذرة والأرز والفول والسمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب مجموعة توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز للتعامل مع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة وتقليل تاثيرها على المحاصيل وذلك على النحو التالي:-

محصول الذرة الشامية

1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنبا لرقاد النباتات

2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

محصول الأرز

1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.

2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحه

3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد

محصول السمسم

تأجيل الري أو الري على الحامي مساء

ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة

محصول فول الصويا

1 الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.