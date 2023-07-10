شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تراكمات قمامة بقرية طموة فى أبو النمرس استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بإجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة؛ حفاظاً على صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن مركز ومدينة أبو النمرس، حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بجوار مسجد الخلفاء الراشدين بقرية طموة، أسفرت عن إلغاء نقطة تجميع القمامة بالموقع المشار إليه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف وحضور اللواء محمد عبد الحميد رئيس مدينة أبو النمرس، وهاني فؤاد نائب رئيس المدينة، ومحمد الجبالي نائب رئيس المدينة، ورأفت دياب رئيس وحدة المنوات، ومحمد عيد نائب النظافة، وأحمد عبده مدير النظافة بالمدينة، ومجموعة العمل المرافقة.



حملة لرفع تراكمات قمامة بقرية طموة