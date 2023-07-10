شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بندب المستشار أحمد فكرى أميناً عاماً للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم الإثنين، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، عدة قرارات هامة، أبرزها، القرار رقم 161 لسنة 2023 بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً للهيئة.

وجاء نص قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم (161) لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له.

المادة الأولى:

يندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني - نائب رئيس الهيئة أمينا عاما للهيئة، ويفوض بكل الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لمباشرة عمله.

المادة الثانية:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 10 يوليو 2023، وعلى نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

كما أصدر القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة:

وجاء نص القرار أنه بناء على قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، وبالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2023 وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 161 لسنة 2023.

بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته.

والمقتضيات صالح العمل .

المادة الأولى:

تشكل الأمانة العامة برئاسة المستشار احمد فكري صالح بسيوني ( نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام) وذلك على النحو التالي:

ـ أمينا عاما مساعدا لشئون - المستشار الدكتور فوزي احمد محمد شادي، نائب رئيس التعاقدات والمخازن وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى.

- المستشار الدكتور / محمود السيد عرفات سليمان ) نائب ومساعد للشئون الإدارية والتنمية البشرية، وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى.

ـ مساعدا لشئون الأعضاء المستشار أحمد ثابت ابراهيم وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى.

ـ ابنيه الهيئة المستشار إيهاب سعيد على فرح نائب رئيس الهيئة، أميناً عاماً مساعد ومقراتها بالقاهرة والوجه البحري، وما يكلفه به الأمين العام من أعمال اخرى.

ـ المستشارة مى مروان عبد الله عرفة عطية أمينا عاما مساعدا للعلاقات الإنسانية وادارة التطوير والحوكمة وما يكلفها به الأمين العام من أعمال أخرى

المادة الثانية:

يكلف بأمانة المجلس الأعلى للهيئة المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام.

المادة الثالثة :

يكلف تبادليا بأمانة مجلس التأديب بالهيئة كل من:

- المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبه نائب رئيس الهيئة

- المستشار إيهاب سعيد علي فرح نائب رئيس الهيئة

‏بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2023 وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له.

والمقتضيات صالح العمل ..

المادة الأولى

يتولى المستشار هانى محمد على محمد "نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفنى، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها