شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو 2023 المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، عدة قرارات هامة أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وجاء نص القرار"بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2023 وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له".

المادة الأولى:

يشكل المجلس الأعلى للهيئة من المستشارين الآتية أسماؤهم:

المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس الهيئة رئيساً

المستشار/ أحمد حسين عرفة علي نائب رئيس الهيئة

المستشار/ جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت نائب رئيس الهيئة

المستشار/ رفعت محمد إبراهيم المحلاوي نائب رئيس الهيئة

المستشار/ رجب محمد محمد الموزي نائب رئيس الهيئة

المستشار/ مصطفى عراقي مصطفى أبو العنين نائب رئيس الهيئة

المستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام نائب رئيس الهيئة

المادة الثانية:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2023 ـ 7 ـ 10، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.