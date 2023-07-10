شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس قضايا الدولة، اليوم الإثنين، القرار رقم 168 لسنة 2023 بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة، وجاء نص قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم (168) لسنة 2023 ، بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة)، بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة:

وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له، وعلى قرارات رئيس هيئة قضايا الدولة أرقام 105 لسنة 2017 و 16 لسنة 2018 بإنشاء مركز الدراسات القضائية والتدريب واللائحة الداخلية المرفقة به، وعلى موافقة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة على مذكرة بإنشاء مركز إعلامي، وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 152 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مركز الاعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة قرر:

المادة الأولى: يشكل المركز الإعلامي من:

المستشار/ أحمد فكرى صالح " نائب رئيس الهيئة – الأمين العام " رئيسًا.

وعضوية كل من المستشارين:

سامح سيد محمد أبو حسن " نائب رئيس الهيئة - رئيس قسم وزارة التعليم العالي عضوا ومتحدثا رسمياً.

إيهاب سعيد على فرح " نائب رئيس الهيئة " عضوا.

احمد سعد محمود عبدالعاطي " نائب رئيس الهيئة" عضواً.

محمد رضا عبد القادر محرم "وكيل الهيئة" عضواً.

المادة الثانية:

رامى حلمى عزمي بطرس ثالثة كتابي (ج) - مركز المعلومات "، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.