شكرا لقرائتكم خبر عن فك مأذنة مسجد المسبح الأثرى بميدان السيدة عائشة لترميمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 قيام وزارة الآثار بفك مأذنة مسجد المسبح الأثرى القائم بميدان السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن خطة التطوير والترميم الجارية بميدان السيدة عائشة، حيث يتم ترميك المساجد والأثار الموجودة بالميدان.

وتأتى عملية فك المأذنة حسب ما أكده القائمين على أعمال الترميم ل الخليج 365، نظرا لوجود ميل بالمأذنة بسبب وجود مياه جوفية بالمنطقة، ويتم فك المأذنة بطرق علمية بعد ترقيم الاجزاء الموجودة بها، وهو ما تم مسبقا بمسجد الغورى المقابل لمسجد المسبح القائم بميدان السيدة عائشة.

وأوضح القائمين على الترميم ل الخليج 365، أنه سيتم انشاء خوازيق أسفل مأذنتى مسجدى المسبح والغورى بميدان السيدة عائشة، وسيتم إعادة تركيب المأذنتين بعد الترميم، وذلك للحفاظ على الأثر واطالة عمره.

ويتم ايضا ترميم المأذن الخاصة بالمقابر الأثرية المطلة على ميدان السيدة عائشة كذلك ترميم القباب والشواهد الأثرية الموجودة بالمقابر السلطانية ومقبرة الامام جلال الدين السيوطى والمقابر والش اهد المجاورة.