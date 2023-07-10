شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى فعاليات المنتدى العالمى للتنمية المستدامة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الإثنين الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، والذي سيعقد على مدار 9 ايام حتى 19 يوليو الحالى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتشارك مصر فى فعاليات المنتدى حيث يجتمع ممثلو الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والجهات الفاعلة الدولية الأخرى ضمن ما يقرب من 1000 مشارك، و 39 دولة، حيث سيتم تقديم تقرير مصرى حول خطط النهوض بأهداف التنمية المستدامة كجزء من المراجعات الوطنية الطوعية.

وأكد الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه تشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2023: الإصدار الخاص، وسيقدم التقرير أحدث البيانات حول كيفية إنصاف العالم للأهداف، وسيتضمن أيضًا توصيات تتعلق بالسياسات، تم الكشف عنها سابقًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: نحو خطة إنقاذ للناس والكوكب".

واوضحت الأمم المتحدة أنه سيكون منتدى هذا العام هذا العام سيكون حاسما. حيث أن هناك العديد من الأهداف التي خرجت عن المسار الصحيح حاليًا أو حتى أنها قيد التقدم. لكن ليست هناك حاجة لليأس. حان الوقت الآن لتفعيل تنفيذها وسيوفر المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) فرصة فريدة لتحقيق ذلك في الفترة التي تسبق قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر.

واضاف موقع الأمم المتحدة أنه سيجمع المنتدى ما يقرب من 1000 مشارك ، وسيضم 39 دولة والاتحاد الأوروبي يقدمون خططهم للنهوض بأهداف التنمية المستدامة كجزء من المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs). وسيتم التركيز على الأهداف 6 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي ، و 7 بشأن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة ، و 9 بشأن الصناعة والابتكار والبنية التحتية ، و 11 بشأن المدن والمجتمعات المستدامة ، و 17 بشأن الشراكات. بالإضافة إلى ذلك ، سيضم المنتدى 200 حدث جانبي ، و 18 مختبر VNR و 12 حدثًا خاصًا.

من ناحية اخرى اعلنت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة ، خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمى للتنمية المستدامة والمنعقد حاليا ولمدة تسع ايام حتى يوم 19 من الشهرالحالى بمشاركة 39 دول، 5 محاور لخطة إنقاذ للناس والكوكب.

وتمنت المحاور الخمس التى طرحتها الأمم المتحدة لإنقاذ الناس والكوكب مايلى:

1. يجب أن تلتزم الحكومات بقوة بسبع سنوات من العمل المتواصل للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.

2. يجب على الحكومات أن تضع سياسات لا تترك أحدًا وراء الركب ، وإنهاء الحرب على الطبيعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

3. يجب على الحكومات تعزيز مؤسساتها العامة وبناء القدرات وضمان الشفافية والمساءلة.

4. يجب على المجتمع الدولي أن يستثمر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لمساعدتها على تسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف .

5. ‏ يحتاج العالم إلى تعزيز نظام الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الناشئة وخلق بيئة مواتية لأهداف التنمية المستدامة.