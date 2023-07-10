شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2023 بتعيين المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيسًا لمحكمة النقض.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2023 بتعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وقرار رقم 269 لسنة 2023 بتعيين المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
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