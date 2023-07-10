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كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2023 بتعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وقرار رقم 269 لسنة 2023 بتعيين المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية