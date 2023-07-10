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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساء.
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلاً من الساعة 10:15 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلاً من الساعة 4:10 مساء.
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ) طبقاً للجداول المرفقة.
وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات
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