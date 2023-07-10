شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية.. 25 شرطا للقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

وتعتبر أهم الشروط القبول فى الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية من الطلبة الحاصلين على (الثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين).

1- يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى).

2- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2023 /2022 )

3- أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022

4- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

5- أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

6- أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

7- ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية

8- ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

9- ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحد أدنى

10- أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة

11- لا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية

12- أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار

13- أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز

14- أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية المختلفة

15- أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار

16- أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة

17- أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى ) .

18- أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) ويحسب المجمـوع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع

19- أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول

20- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا أو الأكاديميات )

21- يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى

22- يُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط

23- يشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية

24- يجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار الأوراق

25- الالتزام بالشروط الموضوعة والمعلنة على مواقع القوات المسلحة