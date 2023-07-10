شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث سماوي.. التقاء الزهرة والمريخ وقلب الأسد فى مشهد بديع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 وبداية الليل اقتران كوكب المريخ بالنجم قلب الأسد، حيث سيفصل بينهما 0.6 درجة، وسوف يشكلان مثلثا سماويا رائعا مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن كوكب الزهرة هو ألمع نقطة ضوء في سماء الليل فعندما ننظر نحو الألوان الباهتة لغروب الشمس فإن كوكب الزهرة سيكون أول ضوء نراه حيث يبلغ لمعانه (4.7-) في النصف الأول من الشهر وذلك بسبب قرب الكوكب إلى الأرض.

بعد أن تصبح السماء مظلمة فسيلاحظ نقطتين من الضوء قريبة جدًا من بعضهما وفوق كوكب الزهرة. الضوء الأكثر سطوعًا والأكثر بياضًا هو قلب الأسد ألمع نجم في كوكبة الأسد وبجانبه يوجد المريخ المحمر وستكون المسافة الظاهرية بين هذين الجرمين السماويين بعرض القمر تقريباً هذه الليلة.

للحصول على نظرة أفضل على هذا الثلاثي يفضل استخدام المنظار فقد تتمكن في الوقت الحالي من رؤية طور هلال كوكب الزهرة، وبعد ذلك ابحث عن نقاط الضوء البيضاء والحمراء قريبة من بعضها قلب الاسد والمريخ حيث سيظهران في نفس مجال الرؤية للمنظار .

سيلاحظ أن ضوء الشمس المنعكس عن المريخ سيكون ثابتًا ، لكن النجم قلب الأسد الذي يشع من ذاته يتلألأ، ذلك لأن المريخ أقرب إلى الأرض ولكن قلب الأسد بعيد جدًا.

لذا فإن الغلاف الجوي المتموج حول الكرة الأرضية والذي نرصد من خلاله يمكن أن يجعل نقطة ضوء قلب الأسد تهتز ، بينما يظل المريخ الذي يشبه القرص ثابتًا.