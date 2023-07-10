شكرا لقرائتكم خبر عن للراغبين فى الالتحاق بالكليات والأكاديمية العسكرية.. تنبيهات هامة يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

ووضعت القوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفى عدة تأكيدات ومحاذير يجب الانتباه إليها من المتقدمين

1- قيام طلبة الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات لسنة 2023 بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة ( ب 48 ساعة بدون يوم الجمعة ) وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق.

2- الطالب يقوم بتسجيل الرقم القومى فقط وسيظهر المجموع له مباشرة .

3- لا يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى حالة عدم إستيفاء شرط السن (21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات – 22 سنة لطلبة الدبلومات (5) سنوات ) .

4- لا يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى حالة عدم إستيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها.

5- بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط.

6- بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين (STEM) : فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الإلتحاق .

7- الإنتهاء من إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل إنتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الإختبار الرياضى وتسليم الملف.

8- الإلتزام بالتوقيتات المحددة للتقديم على موقع التنسيق.

9- الإلتزام بأن تكون بطاقة الرقم القومى سارية ( مجددة طول فترة الإختبارات).

10- تواجد كارت التردد مع الطالب إعتباراً من الكشف الطبى وحتى كشف الهيئة.

11- عدم نشر أى رسالة أو معلومات تخص إختبارات القبول على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

12- فى حال تواجد أى إستفسار / شكوى يتم التواجد بمكتب الإستعلامات بباب رقم (3) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً

13- تحرى الدقة فى تسجيل كافة البيانات على موقع التنسيق عند تحرير الملفات الخاصة بالطالب .