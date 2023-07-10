شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها. خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى شرح تفصيلي من اللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استكمل خلاله استعراض تفاصيل الأعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف بالواحة بمرحلتيه. مدبولى يستعرض تفاصيل الأعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف بالواحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول. رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الثلاثاء رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح غد الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولارالرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئاتالكلية الجوية بالقوات المسلحة تعلن فتح باب قبول دفعة جديدة

أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2022 "، وتبدأ 15يوليو امتحانات الدور الثانى، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب. اتفق مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مقدم من النائب طلعت عبد القوي، يتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا. قالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم 5 ملايين و733 ألفا و357 خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية جميعها مجانا. الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة النواب والحكومة يقران إعفاء التحالف الوطنى 50% من استهلاك الكهرباء والمياه

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، والتى ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يوما. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. غدا طقس حار رطب وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تنسيق الجامعات 2023.. بدء حجز اختبارات القدرات 15 يوليوننشر جداول امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والثانوى العامالحسابات الفلكية: الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا