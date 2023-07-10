شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد: التزموا بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الاثنين، المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2020 والمعينين بالقرار الجمهـــوري رقم 206 لسنة 2023 ، وعددهـــم (196) قاضياً اليمين القانونية أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور أهالي وأقارب الأعضاء الجُدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني والجدّ والاجتهاد في أداء رسالتهم السامية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.