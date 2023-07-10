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الجيزة تطرح مزايدة لاستغلال ساحة انتظار سيارات مطورة بحى الطالبية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال ساحة انتظار سيارات مطورة ومجهزة (بأحدث التقنيات أنظمة حريق - يوجد بها كاميرات - شاشات - سويتش - غرفة أمن - حمامات)، وذلك بطريق المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل، جلسة 30 / 7 / 2023.

وأوضح الحي أن قيمة تأمين دخول المزاد 10000 جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها + 14% قيمة مضافة، مشيرة أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب نظير طلب من إدارة التعاقدات.

 

وأشارت أن على من يرغب في دخول المزايدة شركات أو أفراد التقدم بالآتي: (تأمين دخول المزايدة - بطاقة ضريبية - سجل تجاري - التسجيل على بوابات التعاقدات الحكومية - بطاقة الرقم القومي - صحيفة جنائية)، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا بحي الطالبية على من يرسو عليه المزاد سداد 10% من القيمة الفعلية الراسية من إجمالي القيمة الكلية عن مدة العقد بزيادة 10% سنويا تخضع المزايدة لقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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