شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هدوء في أمواج البحر وعودتها للاعتدال بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وجود نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .

وقال محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار،ـ وبدء من الغد حالة البحر ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.

وذكر محمود القياتي أن وصول ارتفاعات الأمواج لمترين وأكثر يمثل حالة حرجة، ويتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الامواج لـ 4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".