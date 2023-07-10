شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس والدرجات تصل 44 درجة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الأولى في صيف 2023 نهايات الاسبوع إعتباراً من الخميس وتستمر حتى منتصف الأسبوع بعد فترة استقرار نسبي.

وأوضحت خلال مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن درجات الحرارة في تلك الفترة سوف تتراوح مابين 37-38 درجة مؤية في القاهرة ومابين 33و34 درجة مؤية على شواطيء البحر المتوسط مصحوبة بزيادة في الرطوبة، بينما تسجل مابين 39-40 درجة مؤية في سواحل ابلحر الاحمر ومتوسط 44 درجة مؤية في محافظات الصعيد".

ولفتت غانم إلى أن درجات الحرارة المسجلة تختلف عن المحسوسة مع الاخذ في الاعتبار مع إرتفاع معدلات الرطوبة ووجهة نصيحة للمواطينن بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة مابين 12-4 مساء مع تاول المرطبات والجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل إرتفاع نسب الرطوبة وغرتداء غطاء للراس أثناء التواجد في الشارع.