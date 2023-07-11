شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: غدا ستعاود الشواطئ نشاطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين والمصطافين بأن شواطيء الإسكندرية ستعاود نشاطها غداً بعد انتهاء موجة اضطراب الملاحة والصيد وارتفاع الأمواج التي شهدتها شواطئ الإسكندرية على مدار يومين وذلك بعد تحذيرالهيئة العام للأرصاد الجوية.

تابع خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" on : أن الأرصاد حذرت من رياح شمالية غربية تؤدى لارتباك في حركة الملاح وارتفاع الأمواج لقيم تصل إلى 2.5-4 متر، وصدرت تعليمات محافظة الإسكندرية عبر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حماية ومنع نزول المصطافين للمياه على طول ساحل الإسكندرية على مدار الأمس واليوم".

وطمأن محمد عبد الرازق المصطافين بأن الشواطئ ستعاود نشاطها غداً، قائلاً: "النشرة مساء اليوم تبشر بالخير وننقل خبرا سعيدا بهدوء نسبي في حركة الرياح والأمواج والارتفاع سوف يقل من 4 أمتار إلى 2 متر، وسوف نبدأ التعاون مع أفراد الإنقاذ ونقاط المراقبة ونرجو من المصطافين التعاون عبر الالتزام بالتعليمات".

وكشف أن الإسكندرية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المصطافين بلغ نحو مليون شخص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تراجع العدد بعض الشئ بسبب امتحانات الثانوية العامة، لكن في المتوسط تستقبل عروس المتوسط نحو 250 ألف زائر يومياً في المتوسط، متوقعاً أن تشهد الأعداد تدفقاً أكبر خلال الفترة القادمة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة".

وطالب المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ قائلاً: "التعليمات بتصدر في أوقات بعينها حماية للأرواح ومش عشان نخنق عليكم فأرجوكم تعاونوا معنا واجهنا صعوبات اليومين الماضين في إقناع المصطافين بالالتزام بالتعليمات".