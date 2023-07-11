شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 11/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:31
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:11
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:14
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:08
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