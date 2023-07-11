شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء امتحانات الدور الثانى بالقاهرة لصفوف النقل والأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة السبت القادم الموافق 15 يوليو، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22

امتحانات طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

امتحانات النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

امتحانات طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

امتحانات طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .

امتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023