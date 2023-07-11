شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الغزال والصقر.. حيوانات برية ممنوعة من الصيد بمحميات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 صيد بعض أنواع الطيور والحيوانات البرية المختلفة في نطاق الصحراء المصرية، وخاصة المحميات الطبيعية والبحار والبحيرات، وأينما وجدت تلك الكائنات، خلال هذا التقرير نرصد هذه الأنواع وأسباب تحريم صيدها والعقوبات التى تفرض على من يخالف القانون ويصيدها وهو ما يسمى بالصيد الجائر.

وحدد القانون أنه يأتى تحريم الصيد لتلك الكائنات لعدة أسباب من منطلق الاتفاقيات الدولية بداية من بينها أي طيور أو كائنات بحرية أو برية، ولأن مصر من الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات، و المهددة بالانقراض والمعرضة للانقراض، رغم أنها تدر دخلا اقتصاديا على الدولة.

ويعتبر الغزال المصري أحد أهم الحيوانات البرية المنتشرة فى محميات البحر الأحمر وتحديدا بنطاق محميتي وادى جمال وجبل علبة جنوب البحر الأحمر، كما أن الصقور، والعقاب النسري، والرخا من الطيور التى يتم تحريم صيدها بالبحر الأحمر لأنها من الكائنات المهددة بالانقراض وظهورها نادر، و هناك عدة حيوانات برية اخري، ممنوع صيدها أيضا لكونها مهددة بالانقراض مثل الارنب البرى .