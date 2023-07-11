شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر
ويؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.
أما طلاب محافظات "الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.
وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة" يؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان". كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.
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