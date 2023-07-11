شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أماكن أداء اختبارات القدرات بموسم تنسيق الجامعات 2023، التى من المقرر أن يبدأ حجز اختبارات القدرات يوم السبت المقبل بموقع التنسيق الإلكتروني، بالنسبة لكلية الفنون التطبيقية.

وكشفت وزارة التعليم العالى فى دليل اختبارات القدرات عن أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية.

ويؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة" يؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط وكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان". كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.