شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة"؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة. وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة.

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