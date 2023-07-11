شكرا لقرائتكم خبر عن دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات وتفتيشهم لمنع دخول المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت لجان السير لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة بالدخول إلى مقار أداء الامتحان، مع إجراء تفتيش لمنع دخول أى أجهزة محمول مع الطلاب، حيث نبهت اللجان على الطلاب بعدم حيازة اى وسيلة غش حرصا على مستقبلهم.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الطلاب كراسات الإجابة قبل انطلاق بدقائق، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته الشخصية قبل بدء زمن الإجابة وتسليمه كراسة الأسئلة، كما نبهت على تعويض الطلاب وقت إضافى الذين يتسلمون كراسات الأسئلة متأخرا.

ويؤدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.

وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.