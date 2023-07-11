الأرصاد: عودة الاستقرار لشواطئ البحر المتوسط وهدوء الأمواج

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية استقرار حالة البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، حيث تهدأ الأمواج نشاط الرياح وتصبح الأجواء مستقرة ومناسبة للاستمتاع على الشواطئ.

يأتى ذلك بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط يومى الأحد والاثنين، والذي أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.